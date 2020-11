Ils font tourner Doom sur la Game & Watch Super Mario Bros., la vidéo

Dans le monde du jeu vidéo, il existe une sorte de tradition qui veut que Doom doit être porté sur absolument tous les appareils électroniques disposant d'un écran. Sans surprise, la nouvelle version de la Game & Watch y est passée elle aussi.

La Game & Watch Super Mario Bros. n'était même pas encore sortie officiellement que des hackers se penchaient déjà sur son cas. Et lorsque la chose s'est sue, les hackers ont reçu d'innombrables requêtes de joueurs leur demandant de porter Doom sur la petite machine de Nintendo. Puisque le dicton affirme "demandez et vous obtiendrez," c'est exactement ce qu'ils ont entrepris de faire.

Contrairement à ce qu'il serait aisé de croire vu que la Game & Watch Super Mario Bros. embarque de la technologie de 2020, réaliser ce portage est loin d'avoir été une mince affaire. Le duo de hackers composé de "stacksmashing" et Konrad Beckmann a avant toute chose dû trouver un moyen de "dumper" le firmware de la Game & Watch et de contourner la protection mise en place par Nintendo.

Ensuite, les hackers ont dû s'adapter aux limitations techniques de la Game & Watch, la configuration de cette dernière étant loin d'être suffisante pour faire tourner la version originale de Doom.

Doom Light

Pour faire simple, le duo a d'abord dû trouver la version de Doom la mieux adaptée au processeur de l'appareil de Nintendo (des sites répertorient les différents portages de Doom, y compris les plus insolites, réalisés jusqu'à présent). En l'occurrence, il s'agit d'une version dans laquelle les textures ont été supprimées pour alléger au maximum le poids du jeu.

Mais cela n'était pas suffisant. Les hackers ont ensuite dû accomplir diverses tâches comme corriger des bugs, adapter le jeu à l'écran et à la manette de la Game & Watch, et désactiver le son du jeu. Et non seulement ils ont fini par atteindre leur objectif (sans modifier le hardware de la machine), ils ont rajouté les sprites des ennemis et du héros pour rendre la chose un peu plus "agréable" à l'oeil.

Bien évidemment, on est loin du portage parfait et de la manière idéale de jouer à Doom. L'objectif de base a cependant été atteint. Et selon les hackers, le travail qu'ils ont effectué ouvre la porte à la création d'une scène homebrew sur le Game & Watch Super Mario Bros.