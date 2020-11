PS5 : Plus grand lancement de console PlayStation selon Sony, nouveaux stocks avant 2021

Un peu moins d'une semaine après que la disponibilité de la PlayStation 5 a été étendu aux territoires qui n'avaient pas été servis le 12 novembre, Sony vient d'annoncer ce que l'on pouvait supputer avec la pénurie de consoles empêchant de s'en procurer une en ce moment...

Sony l'a annoncé directly to you, sur les réseaux sociaux (voir l'image dans notre galerie ci-dessous) : la PS5 s'est mieux vendue pour un lancement que toutes ses consoles précédentes.

Nous voulons remercier les joueurs du monde entier d'avoir fait de la #PS5 notre plus grand lancement de console. La demande pour la PS5 est sans précédent et nous tenons à vous confirmer que de nouvelles quantités de PS5 arriveront chez nos revendeurs d'ici la fin d'année. Restez en contact avec vos magasins et sites de vente en ligne habituels pour connaitre les prochaines disponibilités de #PS5.

Vous noterez qu'aucun chiffre de ventes ou d'exemplaires distribués n'est donné. Celui-ci sera probablement communiqué en temps voulu, une fanfare accompagnant le communiqué. Mais on imagine que les 2 millions en deux semaines de la PS4, qui était considéré comme le meilleur lancement de l'histoire des consoles par Sony, ont été battus par la machine commercialisée d'abord le 12 novembre dans sept pays.

On rappelle que l'objectif pour la fin mars 2021 (fin de l'année fiscale) est de vendre plus de 7 millions de PS5 - la PS4 avait dépassé les 7,6 millions entre novembre 2013 et avril 2014. Si la production et la distribution souffrent moins de la situation exceptionnelle que nous traversons depuis quelques mois, on peut imaginer que tous les records vont tomber.

Mais en attendant, la demande reste trop importante pour l'offre et les faibles réapprovisionnements depuis le 20, immédiatement pris d'assauts, n'empêchent pas de nombreux joueurs de pleurer à chaque pression sur la touche F5. Si le constructeur se veut rassurant en clamant que d'autres consoles seront proposées d'ici la fin de l'année, cela ne signifie toujours pas qu'il y en aura pour tout le monde et que les sites marchands vont pouvoir dormir tranquilles et à l'abri des bots.