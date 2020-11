Cyberpunk 2077 présente du gameplay PS4 Pro et PS5

Alors que son futur testeur à la rédaction tremble de ne toujours pas avoir pu mettre les mains dessus à deux semaines de sa sortie, Cyberpunk 2077 n'as pas l'air inquiet et montre ENFIN du jeu sur consoles de Sony.

Comme la semaine passée avec les versions Xbox One X et Xbox Series X, CD Projekt RED a été pour le moins furtif. Mais au moins la promesse est tenue : le studio polonais a diffusé des extraits de Cyberpunk 2077 sur PS4 Pro et PS5.

C'est que le début

La vidéo de six minutes ne vous révélera pas de surprises, la plupart des séquences ayant déjà été vues auparavant. Elle vous informe des bonnes dispositions visuelles du jeu sur la génération de machine qui s'éteint - mais en version haut de gamme, et de ce qu'il donnera sur PS5 avec la rétrocompatibilité. On vous laisse évidemment libre de penser ce que vous voulez et de l'exprimer dans les commentaires ci-dessous. Mais c'est sûr que sans Ray Tracing, DLSS et autres options graphiques à fond sur un PC de bourgeois, Camille ricane.

Cyberpunk 2077 est attendu sur PS4, Xbox One, PC et Stadia pour le 10 décembre prochain. Les versions Xbox Series X|S et PS5, dont les possesseurs des versions current-gen pourront bénéficier grâce à une mise à jour gratuites, seront disponibles en 2021.