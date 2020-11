Rockstar tease (peut-être) GTA VI, FIFA 21 se montre sur PS5... C'est La Quotidienne #31

Qu'il soit gras ou non, c'est mardi. Et le mardi, c'est aussi La Quoti ! De quoi suivre l'actualité vidéoludique en toute quiétude, depuis chez vous ou sur smartphone, confiné ou non. Il est 18h30, voici comme chaque jour votre émission La Quotidienne, soit un condensé vidéoludique des dernières 24h !

Rockstar aurait-t-il enfin commencé le teasing du très attendu Grand Theft Auto VI ? Observer System Redux se refait une beauté sur Next-Gen, et FIFA 21 nous dévoile lui aussi sa plastique sur PS5 : voilà le menu de ce nouveau numéro de La Quotidienne !

Rockstar joue avec les attentes des joueurs, et tease (peut-être) l'arrivée de GTA VI dans GTA Online...

Test du jour : Observer Sytem Redux fait entrer la Bloober Team dans la nouvelle génération



fait entrer la Bloober Team dans la nouvelle génération Question du jour : "Selon vous, Rocktar tease-t-il vraiment GTA VI ?"

: "Selon vous, Rocktar tease-t-il vraiment GTA VI ?" Vidéo du jour : FIFA 21 passe à la vitesse supérieure sur PS5



