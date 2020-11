Phil Spencer "méprise véritablement" le comportement des fanboys

Où que vous soyez, ils vous guettent, prêts à venir vous accuser de favoritisme, vous expliquer pourquoi vous avez tort, à chanter les louanges de leur console de choix et à pourrir les échanges sur les forums et réseaux sociaux. Le tout, de manière plus ou moins agressive, plus ou moins vulgaire, plus ou moins insistante et plus ou moins sensée. Vous l'avez certainement deviné, "ils," ce sont les fanboys. Et de toute évidence, Phil Spencer en a assez vu de leur part.

Phil Spencer a récemment accordé une interview au site The Verge. Parmi les nombreux sujets abordés au cours de cet entretien se trouvait celui des fanboys. Derrière cette appellation se cache cette catégorie de fans de jeux vidéo guerrière qui donne souvent l'impression de n'avoir pour uniques buts que de défendre la console qu'ils se sont procurés et de critiquer vigoureusement les machines concurrentes de cette dernière (et les sociétés qui les produisent).

De toute évidence, le patron de Xbox n'est pas amusé par cette catégorie de joueurs. Pire que ça, il estime qu'elle pourrait être la seule chose capable de l'inciter à quitter l'industrie du jeu vidéo :

Pour être franc, j'aime l'industrie dans laquelle je suis. C'est le métier que j'aime. Ma femme me dit que c'est le seul métier pour lequel je suis compétent mais c'est clairement le métier que j'aime. Mais ce tribalisme au sein de l'industrie est la seule chose qui pourrait me forcer à la quitter. [...]



Tout particulièrement dans le monde des consoles, je pense que les joueurs les plus hardcore des hardcore ont fait atteindre au "je veux vraiment que ce truc échoue pour que le truc que j'ai acheté trouve le succès" à un niveau destructeur. Et quand je dis ça, je parle des deux côtés (des fans de PlayStation et Xbox, ndlr). Et je ne dis pas qu'il n'y a dans le lot que des gens qui déglinguent Xbox et que tous les gens qui aiment Xbox sont toujours accueillants vis-à-vis des produits PlayStation. J'ai déclaré par le passé que je trouve ce comportement déplacé. Mais ce n'est peut-être pas assez fort. Je le méprise véritablement.



Je ne pense pas que les autres doivent échouer pour que nous atteignons nos objectifs. Et ce n'est pas une histoire de "tout le monde il est beau." C'est la vérité. Nous sommes dans le secteur du divertissement. Notre plus grand concurrent est l'indifférence vis-à-vis de nos produits, nos services et des jeux que nous produisons.

Coup d'épée dans l'eau ?

Le message de Phil Spencer est clair et il s'adresse à tous les fanboys, fanboys Xbox y compris. Malheureusement, il semble peu probable que de telles déclarations mettent un terme aux comportements nocifs des fanboys. D'autant que certains d'entre eux ne réalisent même pas (ou ne s'avouent pas) qu'ils en font partie.

De plus, certains arguments marketing donnés par les représentants des différentes consoles au cours d'interviews, de conférences ou de vidéos, sont perçus par certains fanboys comme des déclarations guerrières qui ne font que les motiver dans un sens comme dans l'autre ("s'il parle de cette fonctionnalité que ma console n'a pas, c'est uniquement pour dire que ma console est moins bonne, à l'attaque !" ou "ah ah, ma console a ce jeu que l'autre n'a pas, à l'attaque !").

Aussi justes soient ces paroles de Phil Spencer, la situation ne devrait donc pas changer, au moins à court terme. En attendant une éventuelle disparition des fanboys, une solution efficace reste de les ignorer et les laisser s'énerver tous seuls.

Que vous inspirent ces déclarations de Phil Spencer ? Vont-elles avoir un impact selon vous ? Vous considérez-vous comme un fanboy ? Pensez-vous en avoir été un ? Si oui, qu'est-ce qui vous a fait changer votre manière de voir les choses ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.