World of Warcraft : Shadowlands s'est approché du million de spectateurs simultanés sur Twitch à sa sortie

La dernière extension de World of Warcraft, Shadowlands, est sortie dans la soirée de ce lundi 23 novembre. Et sa popularité ne fait aucun doute, puisque le jeu a envahi Twitch en battant presque des records d'audience.

World of Warcraft : Shadowlands est désormais le second lancement d'extension de World of Warcraft le plus populaire sur Twitch. Ce lundi, en moins de 20 minutes après la sortie de l'extension, plus de 950.000 spectateurs se sont rendus sur la plateforme pour regarder leurs streamers préférés la découvrir en direct. Le streamer américain Asmongold dominait les débats avec plus de 220.000 spectateurs sur sa chaîne.

Presque un record

Ce chiffre se rapproche du record d'audience enregistré pour World of Warcraft, qui était de 1,1 million de spectateurs simultanés pour la sortie de la version Classic en août dernier. En revanche, elle a déjà accueilli plus d'audience que Battle for Azeroth, l'extension précédente.

Hier, Shadowlands a apporté un renouveau pour les joueurs avec une nouvelle intrigue principale mettant en scène le roi Anduin, ainsi que de nombreuses nouveautés de gameplay, comme les Congrégations. Les niveaux ont aussi augmenté de 10, en passant de 50 à 60. L'extension était également très attendue car elle a été repoussée de presque un mois, initialement prévue pour le 27 octobre et introduite ce 23 novembre.