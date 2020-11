AMD : Des GPU RX 6700 avec 12 Go de VRAM pour janvier 2021 ?

Pour l'heure, AMD s'est focalisé sur son haut de gamme (ce qui lui faisait furieusement défaut depuis de nombreuses années) mais le constructeur compte bien aussi sortir des GPU d'entrée de gamme dès l'année prochaine.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Pas de Ray Tracing pour les GPU AMD au lancement

Après ses RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT, AMD compte bien suivre le chemin de la concurrence et dévoiler aussi des GPU plus abordables et donc de l'entrée de gamme. Selon le toujours très informé VideoCardz on aurait droit à 2 modèles distincts à savoir une RX 6700 et RX 6700 XT, avec la première carte basée sur un NAVI 22 XL et la seconde sur un NAVI 22 XT.

Parmi les sources on citera notamment un certain Patrick Schur (ingénieur allemand en software). Selon lui la Radeon RX 6700 XT aurait une consommation électrique de 186 à 211W soit un chiffre inférieur à la RX 5700 XT (génération précédente). La RX 6700, censée être dotée de Navi 21 XL nécessiterait elle entre 146 et 156W.

La RX 6700XT embarquerait 12 Go de mémoire GDDR6 avec un bus de 192 bits. AMD a récemment déclaré que le GPU Navi 22 serait lancé un peu plus tôt que prévu. On devrait donc miser sur une sortie pour janvier 2021.

Affaire à suivre.