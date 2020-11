Ils développent un Metal Slug à la sauce Ghostbusters, premières images et vidéo

Les Ghostbusters n'ont pas eu le droit à un bon jeu vidéo depuis Ghostbusters : The Video Game. La série animée SOS Fantômes des années 80 a quant à elle été encore moins bien servie en adaptations vidéoludiques de qualité. Des fans ont donc décidé de prendre les choses en main et de créer leur propre titre. Et à première vue, le projet a clairement du potentiel.

À lire aussi : Ghostbusters Afterlife : Bill Murray confirmé et nouvelles photos diffusées

Depuis quelques jours, une page Facebook liée à un projet de fans intitulé The Real Ghostbusters - Arcade met en émoi les fans des casseurs de fantômes fans de jeux vidéo. En effet, cette page est liée à un projet amateur de jeu vidéo se déroulant dans l'univers de la série animée The Real Ghostbusters.

Ce projet a but non lucratif est l'oeuvre d'une petite équipe qui a entrepris de créer un jeu vidéo S.O.S. Fantômes inspiré à la fois par le célèbre dessin animé des années 80 et par le gameplay des jeux vidéo Metal Slug. Logiquement, il sera proposé gratuitement aux joueurs lors de sa sortie.

Nostalgie quand tu nous tiens

D'après les premières images du jeu diffusée, disponibles dans notre galerie ci-dessous, il serait donc question d'un mélange de séquences de Run & Gun à pieds ainsi que de phases en véhicules (qui rappelleront certainement des souvenirs à ceux qui jouaient avec jouets RGB à la fin des années 80-début des années 90). De plus, les joueurs auront également la possibilité de récupérer des objets issus du multivers Ghostbusters au fil du jeu. Ces objets débloqueront bonus et autres points.

Niveau personnages jouables, The Real Ghostbusters - Arcade permettra évidemment d'incarner Peter, Egon, Ray et Winston. Détail hautement sympathique, il donnera également la possibilité d'incarner Janine, la secrétaire des Ghostbusters (à qui il est arrivé d'enfiler un pack de protons dans le dessin animé).

Pour le moment The Real Ghostbusters - Arcade a un vague 2020-2021 comme date de sortie. Mais comptez sur votre serviteur pour surveiller le projet de près.

Que pensez-vous de ce projet ? Vous intéresse-t-il ? Mériterait-il de devenir un projet officiel selon vous ? Estimez-vous qu'un jeu à la Metal Slug correspond à l'univers de Ghostbusters ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.