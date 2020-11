Fortnite Crew arrive, un abonnement mensuel pour les accros du Battle Royale

Fortnite a une autre nouvelle à nous annoncer ce jour. En effet, à partir du 2 décembre prochain, des choses vont CHANGER dans le battle royale, d'Epic. Et pas qu'un peu, si j'en crois le communiqué que j'ai présentement sous mes yeux fatigués... Do you want to know more ? Hmmm...

À voir aussi : PS5 : Une mise à jour next-gen de The Last of Us Part II déjà en chantier ? L'indice

À partir du 2 décembre avec l'arrivée du chapitre 2 - Saison 5, Epic lancera en effet ce que l'on appelle communément (an anglais dans le texte) Fortnite Crew, ou "Club de Fortnite" en langue Macronienne. De quoi s'agit-il donc ? Simple : d'une offre d'abonnement ultime pour obtenir du contenu Fortnite, que, de toutes façons vous allez récupérer, quoiqu'il en coûte !

C'est donc assez logiquement qu'Epic a décidé d'un commun accord avec lui-même, de créer ce Club de Fortnite, qui vous fera récupérer un bon nombre de choses, pour la somme de 11,99€ par mois, et notamment le fameux Battle Pass, inclus pour toute la saison.

Des V-Bucks comme s'il en pleuvait ?

En tant que membre du Fortnite Crew, vous aurez ainsi toujours accès au Battle Pass de la saison en cours ainsi que 1000 V-Bucks chaque mois.

Voici le détail pour y voir plus clair :

Battle Passe de la saison en cours

1000 V-Bucks chaque mois

Fortnite Crew Pack exclusif : un pack de nouvelles tenues que seuls les membres de Fortnite Crew pourront obtenir

Plus précisément encore, sachez que lorsque Fortnite Crew sera lancé le 2 décembre, les membres abonnés seront ainsi les premiers à obtenir cette toute nouvelle tenue et style exclusifs de Galaxia, ainsi que la pioche Cosmic Llamacorn et le Fractured World Back Bling.

Un abonnement Fortnite Crew peut être acheté dans Fortnite à partir de l'écran d'achat de la boutique d'objets ou du Battle Pass, et les joueurs peuvent annuler à tout moment.