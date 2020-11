Neo The World Ends With You : Une suite s'annonce sur PS4 et Switch 14 ans après

Le retour inattendu sur le devant de la scène de The World Ends With You, dont l'unique épisode était sorti en 2007 sur la dual DS, avait mis la puce à l'oreille des rôlistes les plus observateurs. Après un portage sur Switch et une déclinaison en anime, voici venue l'heure de la suite.

Quatorze ans après les aventures de Neku Sakuraba, Square Enix sortira donc un second épisode en bonne et due forme. Vous ne l'attendiez peut-être pas, et pourtant : voici venir la première bande-annonce de Neo : The World Ends With You.

Tu n'es qu'un esclave, Neo

Ce nouveau chapitre vous placera dans la peau de Rindo, un autre adolescent bien malgré lui obligé de participer au jeu mortifère des Reapers, et ainsi espérer s'offrir une seconde chance dans cette farce à ciel ouvert que l'on appelle la vie.

Et si rien ne permet de l'attester, la visionnage de cette première bande-annonce semble trahir quelques coups d'oeil passablement appuyés sur la copie du voisin Atlus, puisque l'approche de Square Enix n'est pas sans rappeler le Shibuya dépeint dans Tokyo Mirage Sessions ou, au pif, Persona 5.

Aux côtés de nouveaux compagnons : Fret, Nagi et Minamimoto notre héros aux traits évidemment nomuraesques devra affronter le Game Master Shiba pour espérer fuir les décors de la concurrence, et rentrer au bercail.

Révisez dès aujourd'hui le taux de conversion du yen : NEO : The World Ends With You viendra enfin écrire une nouvelle page de l'action-RPG à l'été 2021 sur PS4 et Switch.