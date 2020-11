PS5 : Rick et Morty en font la publicité, "un truc avec des boutons"

Ceux qui suivent avec assiduité les aventures rocambolesques de Rick et Morty savent à quel point son créateur Justin Roiland affectionne jusqu'à une certaine forme de déraison les plaisirs vidéoludiques qui nous réunissent ici. Il n'est ainsi pas très surprenant que la lancement d'une certaine console les ait enfin sortis de leur silence...

Le cartoon le plus métaphysique de ce début de siècle n'en est pas à son coup d'essai, puisque les aventures de Doc et Marty Rick et Morty ont déjà fait l'objet de cinq déclinaisons en jeu vidéo, sans oublier la parenthèse Trover Saves the Universe, qui reprenait le verbe caractéristique de l'auteur.

"Le truc avec les boutons"

Après avoir tenté de s'attirer les faveurs de Nintendo avec la subtilité d'un de nos rédacteurs, le duo inter-générationnel fait donc la promotion de la toute nouvelle (et rarissime) PlayStation 5, non sans fièrement exhiber le pactole :

_Ok Mory vas-y, parle du truc, ils ont grassement payé.



_ Ouais, ok, c'est la PlayStation 5, elle est très rapide...



_ Ouais ouais, ils voulaient vraiment que tu mentionnes sa vitesse, c'était super important pour eux.



_ Ouais elle est super rapide, il n'y a plus ces longs écrans de chargement...



_ Dis leur pour le truc avec les boutons.



_ Hein ? Ah, la manette ! La manette possède des vibrations haptiques qui simulent l'action en cours de partie, et les gâchettes L2 et R2 sont résistantes...



_ Morty, ne bloque pas la vue de la console, ils veulent qu'on la voit dans la pub.



_ Ah ouais... Rick, cette pub est plutôt ennuyeuse... la PlayStation 5 est plutôt cool et...



_ Ok on est bon ! Allez jouer à la PS5 ! **** mon **** !

Et pour les spectateurs tâtillons de la série qui s'inquiètent de sa cohérence après la diatribe de Rick envers le capitalisme et la possession matérielle, sa promptitude à compter les jolis billets verts de Sony devraient leur servir de justification.

L'histoire ne dit pas si la console ou sa concurrente directe feront une apparition au sein de la très attendue saison 5 de la série, et il nous faudra donc patienter encore de longs mois avant de retrouver nos deux anti-héros aux prises avec une nouvelle menace résolument flippante, ou dans une simple histoire autour des toilettes...