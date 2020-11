Tetsuya Mizuguchi parle de l'après-Tetris Effect : Vers un étonnant mélange des sens

Si Nintendo avait profité d'un alignement des étoiles pour lancer le dernier Animal Crossing en date alors que débutait la première saison du confinement, l'inénarrable Tetsuya Mizuguchi nous offre une chance de tous être connectés, non sans déjà penser au monde d'après.

C'est peu dire que l'envoûtant Tetris Effect nous avait légalement retourné le cerveau lors de sa sortie à l'automne 2018, et nous ne saurions que trop conseiller aux amateurs d'expériences sensorielles de se jeter sur sa version revue et augmentée sous-titrée Connected, disponible au lancement de la Xbox Series X.

Mais c'est pourtant un autre titre musical que l'on doit au si sympathique game designer qui a fait sortir ce dernier de sa réserve, puisque le psychédélique Rez fêtait ce dimanche 22 novembre les 19 ans de sa sortie. À cette occasion, Mizuguchi en a profité pour teaser son prochain projet, qui semble malgré le peu d'indices semés s'inscrire dans la droite lignées de ses précédents productions :

Yup. Today is Rez's anniversary😎 Was released on Nov 22, 2001.



Thanks to everyone who played Rez, Child of Eden and Rez Infinite. I and @enhance_exp is moving forward to the new project - totally new adventure with synesthesia.



Thanks for the cool GIF @turfmasta 👍🏻 https://t.co/Jby5GUcOK0