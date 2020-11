Cyberpunk 2077 : Pas de Ray Tracing pour les GPU AMD au lancement

Si Cyberpunk 2077 sera d'office compatible avec le RTX (technologie de Ray Tracing de chez Nvidia), les possesseurs de cartes AMD devront prendre leur mal en patience.

Si vous possédez une carte graphique RTX 20 ou mieux RTX 30, alors vous pourrez bien évidemment profiter d'une technologie de Ray Tracing à savoir le RTX. En revanche si votre bécane embarque un GPU AMD il faudra attendre un patch, plus tard après la sortie. On ignore quand.

C'est ce qu'a précisé Marcin Momot, global community lead chez CD Projekt RED sur Twitter :

Not for the release but we are working together with AMD to introduce this feature as soon as we can.