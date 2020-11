Desert Bus de l'Espoir 2020 : Plus de 60.000 euros récoltés

La huitième édition de l'événement caritatif organisé par Loisirs Numériques s'est achevé ce dimanche 22 novembre dans la soirée. Le record de dons a été battu.

À voir aussi : L'AGDQ 2021 se déroulera en ligne, le programme dévoilé

Le Desert Bus de l'Espoir a récolté 62.080 euros pour l'association Petits Princes. Avec cette somme, ce sont près de vingt rêves d'enfants malades qui pourront être exaucés. Le compteur de l'année 2018, fixé à 50.300 euros a été explosé, et tout ça en un peu plus de 48 heures, là où l'événement dure habituellement 60 heures.

62 080€ récoltés pour les @petitsprinces lors de cette 8ème édition du Desert Bus de l'Espoir ! RECORD BATTU !



62 000 Merci à tous les donateurs, tous les invités, tous ceux qui nous ont suivi pendant 48h ! Merci au staff et à l'équipe @petitsprinces ! Et à l'année prochaine ! pic.twitter.com/RtjsXanpI8 - Desert Bus de l'Espoir - #DesertBusFR (@desertbusfr) November 22, 2020

Crise sanitaire et confinement obligent, le marathon caritatif diffusé sur Twitch a dû s'adapter et faire intervenir ses animateurs et invités (parmi lesquels des personnes travaillant dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi des streameurs, comédiens, musiciens, mais aussi des "petits princes" et bénévoles) en visioconférence. Tout s'est parfaitement déroulé, dans une bonne ambiance. Les passages de relais pour reprendre le volant du bus, à distance, n'ont pas mené à des crashs à répétition. Trop facile. On en oublierait presque la conjoncture actuelle. On s'donne rendez-vous l'année prochaine, en espérant un retour à la normale.