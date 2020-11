Horizon Forbidden West : Ashly Burch reprend le rôle d'Aloy, la vidéo

La suite des péripéties de l'une des stars de la PS4 s'en tient pour le moment à ce qui a été montré il y a quelques mois. De nombreux mystères entourent encore Horizon Forbidden West, mais Guerrilla

Ceux qui l'ont joué en V.O. ne le savent que trop bien : Ashly Burch a incarné l'héroïne de Horizon Zero Dawn avec passion et maîtrise. La comédienne que l'on connaît également pour sa "hell of an" interprétation de Chloe Price dans Life is Strange ou encore Tiny Tina dans Borderlands 2 et Borderlands 3, ne fera pas faux bond à Guerrilla Games.

Comme on pouvait s'en douter, et comme la première bande-annonce estivale nous le laissait entendre, Ashly Burch reprendra le rôle d'Aloy dans Horizon Forbidden West. Aucune surprise

C'est fantastique de reprendre ce rôle. Aloy est un personnage si riche et intéressant... Maintenant elle doit assumer de nouvelles responsabilités face à des enjeux différents et une nouvelle menace. Et avec tout ce qu'elle a appris, cela va encore approfondir son personnage et c'est très enthousiasmant.



Aloy est manifestement plus grande, plus musclée, plus forte que moi. Mais je sens que je la connais très bien maintenant. Et c'est amusant de la jouer dans un contexte nouveau et différent et connaître ses limites.

Horizon Forbidden West devrait arriver au deuxième semestre 2021 sur PS5 et PS4.