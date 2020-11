NACON : Profitez de prix fous sur les produits avec l'Avant Black Friday !

Dans quelques semaines, ce sera enfin le lancement du Black Friday, l'occasion rêvée pour faire les meilleures affaires, et s'offrir les accessoires gaming indispensables de cette fin d'année ! Mais avant, on a droit à l'avant Black Friday avec des offres imbattables !

Cet article est un contenu sponsorisé

Reconnue par tous les joueurs de haut niveau comme la clé d'une partie réussie, la manette filaire compacte de NACON, c'est l'alliance du confort et de la précision au creux de la main, pour profiter à fond de vos jeux préférés sur PlayStation 4, sans oublier une large sélection de casques RIG !

Rappelons que bien d'autres produits seront en soldes durant le Black Friday.

Les meilleurs accessoires au meilleur prix

Pensée dans les moindre détails pour vous la manette filaire Compact Controller de NACON est un produit sous licence officielle pour PlayStation 4, à l'ergonomie sans pareille. Ce compagnon idéal pour toutes vos parties endiablées en ligne ou confortablement installé dans votre canapé embarque tous les éléments indispensables d'une manette aussi compacte que solide.

L'Avant Black Friday de NACON, c'est le meilleur moment pour vous faire plaisir, et vous offrir les accessoires indispensables à votre réussite au meilleur prix ! En ce moment, la manette filaire compacte camo est proposée au prix exceptionnel de 34,90 € seulement, au lieu de 39,90 €, soit 12% de réduction immédiate. Profitez de cette remise incroyable, et découvrez des dizaines de produits gamer à prix fou grâce à l'Avant Black Friday de NACON.

Une ergonomie incomparable

La manette filaire Compact Controller de NACON reprend l'interface de la manette officielle de la PlayStation 4, et en améliore tous les aspects : ses boutons iconiques croix, carré, triangle et rond profitent d'un design élargi, qui assure une précision de tous les instants. Découvrez une toute nouvelle manière de jouer avec son pavé tactile au revêtement si particulier, et partagez vos moments de triomphe grâce à la touche Share, qui fera de vous le joueur le plus reconnu sur PlayStation 4 !

En plus de ses deux sticks au grip différencié, qui reprend le logo mordant la marque NACON, la manette filaire Compact Controller offre une croix multidirectionnelle d'une précision et d'un confort redoutables. Visez votre adversaire, ajustez votre tir, et pressez délicatement l'une des deux gâchettes analogiques pour faire mouche à chaque fois. Proposée en deux coloris inspirés des meilleurs uniformes de camouflage, votre nouvel allié vers la victoire séduira tous les amateurs de jeu d'infiltration et les soldats émérites, qui seront charmés par son design élégant et sa robe prête à partir en mission. La version lumineuse de la manette est également une version qui ravira les amateurs !

L'immersion totale au coeur du jeu

Grâce à ses trois mètres de câble, profitez d'une manette qui ne vous laissera jamais tomber dans les moments cruciaux, mais qui vous offre un recul sans égal pour embrasser du regard toute l'action affichée à l'écran. Avec NACON, aucun risque de devoir repasser à la caisse : le câble USB est solidement attaché à votre manette filaire compacte camo, pour ne jamais manquer de batterie !

Grâce à ses moteurs intégrés, plongez directement au coeur de l'action, et ressentez physiquement l'intensité d'un combat victorieux. Profitez de sa prise mini-jack 3,5 millimètres, et branchez directement votre casque préféré sur la manette filaire Compact Controller, pour une immersion totale, et un plaisir de jeu incomparable.

Alors n'hésitez plus, et profitez dès maintenant des prix fous sur une sélection de produits NACON avec l'Avant Black Friday, et élevez définitivement votre niveau de jeu !

