Selon le Baromètre 2020 de France Esports, il y a 7,8 millions de fans d'esport en France

L'association France Esports a dévoilé son troisième baromètre annuel lors du Grand Festival Gaming , ce jeudi 19 novembre 2020, afin d'évaluer la situation de l'industrie dans l'Hexagone.

Pour son état des lieux annuel de l'eSport, le nouveau Baromètre de France Esports a recensé 7,8 millions de "consommateurs ou pratiquants" d'eSport en France, soit environ 500 000 de plus que dans le Baromètre de 2019. Evidemment, la définition d'eSport est entendue de la façon la plus large possible dans le baromètre : il désigne toute personne qui "regarde des compétitions de jeux vidéo" ou "joue à des parties classées et/ou s'inscri[t] à des compétitions de jeux vidéo". Cela inclut donc, par exemple, les joueurs français classés sur League of Legends, Rainbow Six Siege, Fortnite ou d'autres expériences en ligne.

D'un autre côté, 1,5 million de français regardent des compétitions de jeux vidéo au moins une fois par semaine. Et alors que FIFA et Fortnite sont les jeux dont les compétitions sont le plus regardées par les joueurs grand public, League of Legends trône à la première place pour les esportifs loisir et amateur.

Pour rappel, la finale du World Championship de League of Legends a enregistré un pic d'audience d'un million de spectateurs et s'est déroulée dans le Pudong Football Stadium, à la capacité de plus de 30 000 places, devant un public de plus de 6 000 personnes. Mais cela a été l'une des rares compétitions esportives qui a pu accueillir un public ou même être organisée offline, puisqu'à cause de la pandémie du COVID-19, la plupart des compétitions offline ont été annulées ou adaptées en ligne. France Esports a d'ailleurs recensé plus de 80 annulations ou reports de LAN en France cette année.

Les amateurs de jeux vidéo sont divisés en trois catégories, du joueur compétitif le plus "casu" aux plus hardcore. Alors que l'industrie attire une population mixte dans la catégorie "grand public" (avec 10,3 millions de consommateurs), l'écart devient très important dès que la définition se restreint. Ainsi, parmi les "esportifs amateurs" qui se sont inscrits dans une compétition cette année et participent à des parties classées, il n'y a que 6% de femmes.

Le baromètre démontre aussi la domination du marché des jeux compétitifs par les jeux de tir et les Battle Royale qui continuent à être tendance, notamment avec la sortie de Call of Duty Warzone en mars dernier. Les auto battlers, comme Combat Tactique ou Auto Chess, ont gagné une grande popularité parmi les joueurs les plus compétitifs.

L'émission du Grand Festival Gaming peut être retrouvée en replay à cette adresse.