World of Tanks : Le directeur du développement de la version next-gen nous parle PS5 et Xbox Series X

Cela ne vous aura pas échappé, les consoles Next-Gen sont disponibles. On en a profité pour faire le point sur les versions PS5/Series X de World of Tanks, l'un des titres les plus appréciés des joueurs. L'occasion notamment de discuter avec TJ Wagner, directeur développement console du studio Wargaming de Chicago-Baltimore. Une bonne opportunité d'avoir un avis "de l'intérieur" sur les nouvelles consoles et le développement des jeux sur ces toutes nouvelles machines.

1. Quelles sont les spécificités des versions next-gen de World of Tanks par rapport aux versions PS4 et Xbox One ? Une plus grande fluidité ? Une meilleure définition des textures ?

Vous avez raison, notre objectif principal était de satisfaire les besoins des propriétaires de consoles de nouvelle génération, qui veulent pouvoir jouer à la meilleure version de World of Tanks possible sur consoles. Pour y parvenir, nous avons monté le jeu en pleine résolution 4K avec une qualité de textures maximale ainsi qu'un framerate à 60 FPS. Avec notamment aussi des temps de chargement plus rapides pour accélérer considérablement le processus pour entrer sur le champ de bataille. En outre, le système de sonorisation supporte déjà l'audio 3D et le système de sonorisation de Sony. Le moteur 3D Tempest améliorera cette expérience. Mais nous ne nous arrêtons pas là, car nous sommes déjà au travail sur les mises à jour ultérieures pour 2021, où nous proposerons par exemple le Ray Tracing et d'autres choses étonnantes.

2. Les nouveaux GPU AMD sur les nouvelles consoles sont capables de gérer le ray tracing. Le jeu prendra-t-il avantage de cette technologie dans le futur sur console ?

Pour le lancement des consoles de la prochaine génération, nous nous sommes concentrés sur le framerate, les textures et la résolution du jeu, tout en utilisant une meilleure latence du contrôleur et une utilisation plus rapide du disque dur pour que le jeu soit presque deux fois plus rapide avec ses temps de chargement. Mais nous continuons à améliorer World of Tanks Consoles, alors attendez-vous à de nouvelles améliorations dans les prochaines mises à jour en 2021 - y compris le ray tracing.

3. La version PC bénéficiera-t-elle des nouveautés graphiques / techniques des versions PS5 / Xbox Séries ?

La version PC et les versions consoles ont toujours été complètement séparées et sont basées sur des publics et des préférences différents, alors que le gameplay est bien sûr le même. Alors que la version PC est développée à Minsk (Biélorussie) et a été lancée il y a déjà dix ans, la version Consoles est gérée par l'équipe de développement de Chicago et a été initialement lancée en février 2013. Bien entendu, nos équipes travaillent en étroite collaboration en ce qui concerne les expériences et des moyens d'optimiser le jeu lui-même, mais nous ne pouvons pas vous dire dans quelle mesure la version PC en profitera de la prochaine génération de consoles, celle-ci possède sa propre feuille de route et planification.

4. Le passage à une nouvelle génération de consoles est toujours une période passionnante pour le public et les médias. Qu'en est-il des développeurs ? Avez-vous eu des problèmes pour porter votre jeu sur cette nouvelle génération ? L'une des deux consoles était-elle plus difficile à comprendre ?

Nous ne nous contentons pas de porter notre jeu vers une nouvelle plate-forme, car nous prenons continuellement soin de notre moteur Despair ainsi qu'améliorer le jeu grâce à des mises à jour et des améliorations fréquentes de contenu pour notre communauté. Ainsi, cette étape vers une meilleure version est toujours des plus gratifiante pour un développeur et les acteurs. En essayant de maximiser le plaisir, d'améliorer le gameplay, de régler et d'ajuster le jeu pour se rapprocher d'un "jeu parfait" est notre plus grande ambition. Si nous pouvons mettre la barre plus haut avec chaque mise à jour, nous pourrions l'élever encore plus lors de chaque sortie de console grâce à du nouveau hardware plus avancé technologiquement.

5. Nous connaissons chez Wargaming l'importance du PC, surtout parce que c'est une plateforme largement utilisée dans les pays de l'Est où des jeux comme World of Tanks sont extrêmement populaires. Quelles sont les opportunités que vous apporteront la PS5 et la Xbox Series X pour World of Tanks ? Allez-vous continuer à soutenir la PS4 et la Xbox One pendant un certain temps encore ?

La version console de World of Tanks aura 7 ans en février et nous venons de mettre fin au support de la Xbox 360 cet été. Vous pouvez imaginer que nous n'arrêterons pas les consoles beaucoup plus récentes d'autant plus qu'aujourd'hui, la plupart de nos joueurs jouent encore sur Xbox One ou PS4. Dans les années à venir, nous continuerons certainement à soutenir ces consoles pour ne pas inciter nos joueurs passionnés à acheter immédiatement une nouvelle console. En comparaison directe avec le PC, la version console a toujours été développée dans une optique légèrement différente et de façon plus arcade. Nous allons continuer à donner à nos fans de World of Tanks sur consoles des nouveaux contenus pour la génération actuelle et les générations de consoles suivantes.

PS : Les images illustrant cette interview sont issues de la version PC.