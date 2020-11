Annapurna Interactive parle des sorties de 12 Minutes, The Artful Escape et Last Stop

L'éditeur des merveilles indépendantes que sont What Remains of Edith Finch, Outer Wilds ou encore Telling Lies avait normalement d'autres jeux dans son panier pour cette année. Du moins le pensait-on. Car il vient de confirmer qu'il ne fallait plus trop compter sur trois d'entre eux, et pas des moindres.

Vous espériez toujours vous évader dans un délire glamrock avec Francis Vendetti, frissonner à l'idée de changer le destin de trois personnes en 12 minutes, ou partir à Londres pour une aventure fantastique en 2020 ? Perdu. Annapurna Interactive vient de doucher tout espoir de jouer à The Artful Escape, 12 Minutes et Last Stop cette année.

some news: you may have seen a very broad 2020 release window for The Artful Escape, 12 Minutes,

and Last Stop in trailers or on store pages in the past



so it's almost December and the end of the year



we're looking at 2021 now as they all get closer to getting ready! :)