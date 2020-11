Nvidia : Une RTX 3060 Ti plus puissante qu'une 2080 Super ?

Nvidia a partagé l'information avec quelques médias dont le toujours très bien informé VideoCardz : la RTX 3060 Ti qui doit arriver début décembre serait plus puissante qu'une RTX 2080 SUPER.

À voir aussi : Nvidia : La RTX 3060 Ti finalement pour le mois de décembre ?

Avec ses propres sources et ses propres moyens, le site VideoCardz a analysé un tableau de benchmark officiel de chez Nvidia. La conclusion est claire et nette : la RTX 3060 Ti est effectivement plus puissante qu'une 2080 Super.

Vous pouvez admirer la tableau en question dans notre galerie. On peut ainsi se rendre compte que sur le gourmand Red Dead Redemption 2, la RTX 3060 Ti affiche 10% de performances en plus que la RTX 2080 Super. Sur le récent Watch Dogs Legion, elles sont tout simplement identiques tandis que sur DOOM Eternal la 3060 Ti devance aussi de 10% la RTX 2080 Super. Ce qui voudrait dire que l'entrée de gamme de la génération Ampère est plus efficace que le haut de gamme de l'architecture précédente Turing.

Une nouvelle claque ?

Une nouvelle claque de puissance donc qui montre encore une fois Nvidia renverser toutes les valeurs. Evidemment ça reste un benchmark officiel et il faudra attendre des tests plus indépendants, mais cela pourrait s'annoncer quand même assez bluffant. La RTX 3060 Ti serait prévue pour début décembre (ce qui reste à confirmer) à moins de 400 dollars.