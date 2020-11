Far Cry 6 : La nouvelle date de sortie en fuite ?

Le prochain épisode de Far Cry avait dû se résoudre à nous laisser dans le brouillard concernant sa commercialisation. Ubisoft n'avait pas précisé la longueur du report dont il avait été victime. Comme souvent, une fuite suffit.

Il semblerait que Far Cry 6 soit désormais prévu pour le 26 mai 2021, si l'on en croit la fiche du jeu sur le Microsoft Store. Le FPS dans lequel le joueur devra affronter ni plus ni moins que l'acteur Giancarlo Esposito, qui s'est imposé comme une figure terrifiante des séries Breaking Bad, Better Call Saul et de The Mandalorian, avait été mis dans une charrette de jeux reportés, avec Rainbow Six Quarantine, alors qu'il était attendu initialement pour le 18 février prochain.

Hasta la victoria

Ubisoft n'avait pas donné de précisions, simplement déclaré qu'il se trouvait prévu pour l'année fiscale 2021-2022, soit entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Déjà révélé par une fuite, sur le PlayStation Store, ce nouveau volet ne serait pas finalement trop en retard pour les fans qui n'en peuvent déjà plus d'extase à l'idée de bouter un dictateur de son siège sur l'île de Yara. Même si les récents leaks de la boutique en ligne de Microsoft ont souvent été justes ou proches de la vériété, on attendra que l'éditeur confirme, tout de même.

Far Cry 6 est prévu pour sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Stadia.