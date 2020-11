Persona 5 Scramble The Phantom Strikers : Une version localisée apparaît chez plusieurs revendeurs

À défaut de voler nos coeurs, Atlus semble bien décidé à jouer avec : en soufflant le froid et le chaud sur l'hypothétique localisation de la suite directe d'un certain Persona 5, l'éditeur trimballe depuis de nombreux mois le palpitant des joueurs dans ce qui ressemble fort à des montagnes russes émotionnelles.

À voir aussi : Demon's Souls PS5 : Nos 10 conseils pour bien débuter et survivre à l'apocalypse !

Nouvel épisode dans le feuilleton qui entoure le brawlesque Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers : après avoir annoncé l'arrivée du beat'em all cet été, puis l'avoir fait disparaître de la dernière présentation des résultats financiers en date, voilà que le jeu d'Omega Force vient de faire son apparition chez trois boutiques en ligne différentes.

Take over, it's time to boogey down

Si le titre n'apparait plus chez l'indonésien PS Enterprise, les versions PS4 et Switch de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sont toujours en ligne sur Qisahn et Toy Or Game, deux plateformes singapouriennes. Et avant de rétorquer que ces sorties asiatiques ne concernent pas les gaijins que nous sommes, précisons que les fiches du jeu mentionnent explicitement un doublage et des sous-titres en anglais !

La localisation du jeu en dehors de son archipel natal semble donc suivre son bonhomme de chemin, bien qu'il faille évidemment attendre une confirmation en bonne et due forme de la part d'Atlus pour véritablement sabrer le champagne.

Un temps listé pour le 23 février 2021 (selon les captures d'écran du très spécifique compte Twitter @LocalizePS5), Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers s'affiche désormais chez les revendeurs concernés pour le premier trimestre de l'année 2021, sur PS4 et sur Switch. Et l'Europe alors Atlus ? On y pense à l'Europe ?