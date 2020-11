League of Legends : Wild Rift ouvrira sa phase beta en Europe en décembre

La date du 10 décembre a été dévoilée comme l'ouverture de la phase beta dans la région de l'Europe, accompagnée de Taiwan, Océanie, Vietnam; Afrique du Nord, Russie et d'autres régions pour League of Legends : Wild Rift.

Quelques mois après l'ouverture de la phase de test dans plusieurs pays d'Asie, c'est enfin au tour des joueurs européens de mettre leurs mains sur la version mobile du MOBA de Riot Games. Hier, l'éditeur a annoncé que le jeu arriverait bientôt dans la région.

Wild Rift a été un franc succès dans les premières zones de lancement ; il a trôné au top des charts sur les stores de Google et d'Apple tout au long de sa disponibilité. Initialement prévu pour 2020, il a ensuite été repoussé à cause des conditions liées au COVID-19, et sa sortie officielle est désormais promise pour l'année 2021.

Wild Rift est plus qu'un portage de League of Legends sur mobile : il a sa propre meta et tout a été repensé pour la plateforme, pour offrir l'expérience de jeu la plus adaptée possible. Tous les skins ont été refaits et tous les champions ne sont pas encore disponibles. Le jeu est gratuit et il est déjà possible de se pré-inscrire.

League of Legends : Wild rift ouvrira sa phase de bêta le 10 décembre en Europe.