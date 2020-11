Overwatch : Un skin de Symmetra peut être obtenu avec le nouveau défi Restauration

Nouveau mois, nouveau skin sur Overwatch. Cette fois, c'est Symmetra qui est à l'honneur : en jouant un certain nombre de parties cette semaine, un skin exclusif épique et d'autres récompenses pourront être obtenues.

À voir aussi : Blizzard : Vous pouvez maintenant acheter des masques anti COVID à l'effigie de leurs jeux

Un peu de fraîcheur arrive sur Overwatch avec un nouveau skin pour Symmetra, qui accompagne un nouveau récit pour étoffer son background où elle "entreprend un voyage transcendantal en quête de compréhension et de compassion, afin de rétablir l'ordre et l'harmonie chez ceux qui en ont le plus besoin". Pour les fans des héros support, Zenyatta y fait également une apparition. L'histoire "Pierre après pierre" est disponible à cette adresse.

L'auteure de l'histoire est Christie Golden, collaboratrice de longue date avec Blizzard et ses divers univers, des jeux Warcraft à StarCraft. Elle a également écrit les livres d'Assassin's Creed publiés en 2016.

Concernant le défi en jeu, il a commencé aujourd'hui et se terminera le 30 novembre, ce qui ne laisse que peu de temps pour le compléter et obtenir les récompenses. Il suffit de remporter jusqu'à 9 parties de n'importe quel mode de jeu pour obtenir un icône de joueur, un tag et le skin épique de Symmetra.

En outre, les créateurs de contenu continuent à être soutenus par Blizzard avec des tags offerts en l'échange de 2 à 6 heures passées à regarder des directs sur Overwatch par les créateurs participants à l'événement.