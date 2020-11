Hearthstone : Les anciens Dieux débarquent avec Folle journée à Sombrelune

La nouvelle extension de Hearthstone, Folle journée à Sombrelune, est disponible dès maintenant. Elle apporte 135 nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu compétitif et un nouveau système de récompenses.

C'est le moment de relancer Hearthstone : l'extension Folle journée à Sombrelune est disponible au téléchargement dès aujourd'hui, avec un paquet de cartes gratuit pour les joueurs qui se connecteront au jeu dans les prochaines semaines, comme pour chaque extension.

Le Festival de Sombrelune n'est pas inconnu aux fans du monde de Warcraft ; il s'agit d'un festival mensuel dans Azeroth, sur World of Warcraft. Cette extension parlera aussi aux fans de la première heure de Hearthstone en ramenant les anciens Dieux avec le nouveau mot-clé Corrompu, qui permet de remporter des bonus en partie.

135 nouvelles cartes les ami(e)s

Ce sont pas moins de 135 nouvelles cartes qui arrivent sur le jeu de Blizzard, dont plusieurs légendaires, et des ancieux Dieux dont C'Thun, N'Zoth, Y'Shaarj et Yogg-Saron.

Pour les joueurs qui ne payent pas de cartes sur Hearthstone, ils pourront tout de même profiter d'une nouveauté gratuite : le mode de jeu compétitif Duels. L'objectif est de savoir adapter ses stratégies en construisant plusieurs decks en PvP dans une Arène, avec des récompenses à la clé. Pour sa saison inaugurale, ce sont les cartes de l'Académie de Scholomance qui seront à l'honneur. Evidemment, il y aura toujours moyen pour les joueurs d'améliorer l'expérience en payant ; ainsi, le mode héroïque des Duels sera disponible pour un prix d'entrée de 1,99€ ou 150 pièces d'or.

Enfin, il serait impossible de ne pas parler du point qui a le plus fait parler la communauté : le nouveau système de récompenses. Le système de récompenses en l'échange de divers défis et d'autres missions a été refondu, ce qui, en l'apparence, offre plus de cadeaux aux joueurs. Mais selon les calculs de membres de la communauté, le nouveau système de récompenses en ferait en fait gagner moins. Une fois n'est pas coutume, Blizzard a rapidement réagi aux plaintes et s'est excusé pour la "confusion et la déception" engendrée par le lancement de ce nouveau système, qui a depuis été ajusté.

L'éditeur a promis de le réajuster si nécessaire à l'avenir pour le rendre plus satisfaisant.