IO Interactive (Hitman) sur le point d'annoncer un nouveau projet

Avant que l'Agent 47 ne revienne une dernière fois semer la terreur à coup de corde à piano et de casque de réalité virtuelle, ses parents ont une annonce à vous faire. Et très bientôt.

Ce jeudi 19 novembre à 15h00 très précisément, IO Interactive présentera son nouveau projet. L'annonce de la future annonce a eu lieu sur Twitter, et l'on apprend que les présentations se feront via la chaîne YouTube du studio danois.

On se souvient que le documentaire de Noclip diffusé en 2019 avait permis de savoir qu'un jeu non-annoncé était développé en secret à Copenhague et Malmö. Il est censé s'agir d'une nouvelle licence, potentiellement éditée par Warner Bros.

On a évidemment hâte de voir ce qui peut être proposé en dehors de Hitman. Kane & Lynch et sa suite et Mini Ninjas n'ont pour ainsi dire pas vraiment marqué les esprits. Mais Freedom Fighters, ressorti en septembre dernier sur Steam, GOG et Epic Games Store, avait eu bonne presse. On pourrait aussi penser à un deuxième épisode de ce dernier, vous ne pensez pas ?

Hitman 3 est quant à lui attendu pour le 20 janvier prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, et PC.