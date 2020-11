Fitness Boxing 2 Fitness & Exercise annonce sa démo pour perdre gratuitement des kilos !

En bon maître des horloges, Nintendo continue de proposer à une population mondiale plus ou moins confinée de rompre la monotonie d'un quotidien à domicile. Après nous avoir offert des abdominaux en béton avec Ring Fit Adventure, voici que s'apprête à débarquer Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise, pour faire fondre les traditionnels abus de fin d'année.

Après des torrents de chère copieusement arrosés par d'autres cascades de jus de raisin plus ou moins pétillant, l'être humain saisi au bon le renouvellement de l'année calendaire pour prendre de nouvelles résolutions, et préparer au coeur de l'hiver son summer body, Covid ou pas Covid.

Kick, punch, it's all in the mind

Et pour convaincre les plus réticents de ses bienfaits, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise se laisse dès aujourd'hui découvrir via une démo téléchargeable sur l'eShop. Vous pourrez ainsi transpirer sans sortir de chez vous sur trois morceaux forcément punchy, via des exercices proposés par neuf coachs différents, qui malgré leur caractère personnalisable vous imploreront de respecter une certaine idée de l'art de la sape, comme nous le rappelle la bande-annonce du jour. En plus de la Séance quotidienne, ce galop d'essai vous permettra également de jeter un oeil à l'Entraînement libre, seul ou à deux, pour ceux qui ont la place d'enchaîner les uppercuts à deux, sans se blesser.

En attendant la sortie définitive de Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise, toujours prévue pour le 4 décembre prochain sur Switch, rappelons-nous la maxime de la romancière Katherine Pancol : "Dès qu'on bouge, on se met a faire bouger la vie autour de soi".