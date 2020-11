Fortnite : L'application de visioconférence Houseparty intégrée

Le COVID-19 a quelque peu tué les relations sociales telles qu'on les connaissait dans le monde d'avant, il n'empêche que les moyens de communication modernes permettent de garder le contact. Dans le Battle Royale d'Epic Games, on peut désormais parler et se voir en jouant.

À voir aussi : Apple réduira sa commission sur l'App Store

L'application mobile Houseparty peut désormais être intégrée à vos parties de Fortnite. Ce service de chat vidéo disponible sur iOS et Android est disponible sur PC, PS4 et PS5. Il est nécessaire d'associer votre compte Epic Games avant de commencer. Mais commencer quoi ? Voir et parler avec vos amis directement pendant une partie.

L'utilisation n'est pas bien compliquée. La caméra de votre appareil mobile cadrera votre visage , jusque là rien de compliqué, et il n'y aura qu'à se connecter via l'icone de la télé. Epic signale que seuls vos amis et les amis de vos amis dans votre pièce Houseparty pourront se joindre à l'appel vidéo. Ce sont 10 personnes qui peuvent intégrer un groupe, mais seules quatre apparaîtront à l'écran.

L'association des comptes EGS et Houseparty déverrouille le revêtement Brume arc-en-ciel. Ce dernier pourra être obtenu sur les plateformes pas encore compatibles avec Houseparty en jouant cinq partie de Fortnite avec des amis entre le 20 et le 27 novembre.

Fortnite se joue sur P5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS et Android.