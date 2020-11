PS5 : Le métro londonien fête le lancement et trolle Microsoft, les images

Pour le commun des gaijins, et encore, ceux qui ont réussi à la précommander, la PlayStation 5 sera disponible ce jeudi 19 novembre. Un tel événement méritait, en dépit de la crise sanitaire, que cela se sache. Chez nos amis anglais, on a choisi d'en faire un... Tube.

Les londoniens se baladant du côté d'Oxford Circus, place située au croisement de Regent Street et Oxford Street ont peut-être eu l'impression d'avoir la berlue ces dernières heures. Si l'un des panneaux lumineux des entrées du métro semble n'avoir pas bougé, les trois autres ont adopté une nouvelle forme. Les quatre écriteaux représentent les célèbres touches des manettes PlayStation - voir les images dans notre galerie. Il s'agit en effet d'un coup marketing pour signaler le lancement de la PS5 ce jeudi 19 novembre.

Fait amusant : si l'endroit se trouve à côté des locaux de PlayStation UK, on note aussi que c'est là qu'est situé trouve un très grand Microsoft Store, ouvert en 2019.

48 heures de PS

Comme l'explique un article de l'Isle of Wight County Press, c'est une société de l'île située au littoral de l'Angleterre, A.J. Wells ans Sons, qui s'est chargée de la confection de ces panneaux lumineux. Ceux-ci commandés par les Transports de Londres, doivent rester en place 48 heures. Et comme nous l'apprend The Verge, d'autres modifications ont été apportées, des stations de la ville ont été renommées temporairement avec des titres de jeux PS5, façon "Horizon Forbidden West Ham", ou "Ratchet and Clankaster Gate". Bien vu.

Et à Paris ? Aura-t-on un "Bonne Nouvelle il y a du stock" ? "Saint Marcel's Spider-Man" ? "Resident Evil Villiers" ? "Astro's Plaisance" ? On file voir, on revient.

