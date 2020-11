Le Desert Bus de l'Espoir de retour ce week-end, 48h de marathon caritatif à suivre et soutenir

Cette année encore, malgré une situation sanitaire compliquée et le confinement, l'événement caritatif de Loisirs Numériques va se tenir. D'ici quelques jours, les conducteurs du Desert Bus français se relaieront pour la bonne cause...

Le Desert Bus de l'Espoir 2020 se tiendra de ce vendredi 20 novembre à 19h jusqu'à ce dimanche 22 novembre à la même heure. Mais bon, ça peut déborder. Vous pourrez suivre les allers-retours du bus Mega-CD sur la chaîne Twitch de l'événement. Particularité cette année, vous vous en doutez, distanciation sociale préconisée : cette huitième édition se passera en visioconférence.

Le plein d'invités pour Petits Princes

Depuis 2017, le marathon caritatif roule l'association Petits Princes qui récolte des fonds pour réaliser les rêves d'enfants malades. Les invités, qui se succéderont au volant du bus virtuel et papoteront avec les animateurs, seront nombreux et issus d'horizons divers. Outre Brigitte Lecordier et Manu Levy, respectivement marraine et parrain de cette édition, nous aurons le plaisir de suivre Bruno Solo, notre copain Donald Reignoux, l'humoriste Akim Omiri ou bien la patronne du studio Spiders Jehanne Rousseau. Évidemment, nous connaissons d'autres noms mais nous allons les garder secrets.

En revanche, ce que l'on peut vous dire sans risque pour notre intégrité physique, c'est qu'un membre de la rédaction préférant rester anonyme pour le moment participera ce samedi en fin d'après-midi. Et qu'il y aura une fois encore des cadeaux à remporter pour les spectateurs. On nous dit d'aillleurs que deux PS5 et deux Xbox Series X seront à gagner, entre autres. Pour être en mesure de participer, il faudra faire un don à cette adresse. Tout simplement.

Le Desert Bus de l'Espoir avait récolté 49.700 euros en 2019. Le record à battre est de 50.300 euros. On espère naturellement que ce sera le cas.