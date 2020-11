League of Legends : Team BDS et Karmine, associant Kameto et Prime, rejoignent la LFL pour la saison 2021

La Ligue Française de League of Legends, ligue nationale de Riot Games, continue de s'étendre en accueillant deux nouvelles équipes pour sa saison de 2021.

Cette année, la LFL s'est poursuivie en ligne afin de respecter les conditions liées à la pandémie de COVID-19. Une grande finale a même pu être organisée offline, à Monaco, devant un public réduit.

Pour la saison prochaine, la ligue va évoluer : deux nouvelles équipes la rejoindront. La ligue n'obéit pas à un format de relégations, mais de franchises : ce sont aux organisations de négocier leur place dans la ligue. Riot Games a donc choisi pour 2021 Team BDS, structure semi-professionnelle qui a remporté la ligue Open, et "Karmine", une structure qui est le fruit du partenariat entre le streamer Kameto et le YouTuber et ancien sportif Prime.

Recrutement de Shanky

Dans la foulée, la nouvelle structure à l'ambition de "grand club" a annoncé son premier sponsor MSI, son toplaner français Adam et le recrutement de Shanky en tant que manager, précédemment chez Vitality. Une saison prometteuse pour ces deux nouvelles équipes.

Selon Riot Games, la ligue nationale a été un franc succès puisqu'elle a comptabilisé plus de 10 millions de vues sur toute la saison, avec une moyenne de 12.000 spectateurs. Grâce à cette ligue, de jeunes talents ont une chance de faire leurs preuves sur la scène locale, puis européenne en se qualifiant aux European Masters. Objectif principal : monter sur la scène du LEC, la ligue régionale majeure d'Europe. Pour les spectateurs, c'est aussi l'occasion de suivre l'ascension de nombreux joueurs français et européens et les rivalités entre les structures.

La saison 2021 de la LFL débutera le 19 janvier. 10 équipes s'affronteront pour être en haut du classement et se qualifier aux European Masters sur deux Splits.