Cybertek : Thermaltake Ultimate est LE PC de jeu ultime et surpuissant 8K-Ready

On utilise souvent pour désigner un PC puissant le terme de "machine de guerre". Eh bien s'il y a bien un PC qui correspond à cette terminologie c'est clairement le Cybertek Ultimate, né d'un partenariat entre l'enseigne française spécialisée dans l'informatique Cybertek et le constructeur taiwanais Thermaltake, connu notamment (mais pas que) pour ses systèmes de refroidissements et ses boitiers.

C'est bien simple le Cybertek Ultimate est un PC qui regroupe tout ce qui se fait de mieux actuellement en termes de composants, de puissance et de technologie. On y retrouve ainsi notamment les éléments suivants qui parleront aux plus exigeants d'entre vous en matière de puissance brute :

Processeur : Intel Core i9 10900K

: Intel Core i9 10900K Carte Graphique : RTX 3090

RTX 3090 Ram : 64 Go DDR4

: 64 Go DDR4 Stockage : 1 To NVMe

Pour s'assurer d'avoir un très bon flux d'air et de quoi accueillir ses composants, le Cybertek Ultimate est abrité par l'excellent boîtier Thermaltake Core P8. Une grande tour modulable à loisir au format E-ATX avec façade avant et latérale en verre trempé. Il dispose ainsi d'emplacements PCI-E rotatifs, d'un support pour les ventilateurs de 120 ou 140 mm et de filtres amovibles.

Le choix des rois donc, avec la possibilité d'y adjoindre un total de 18 ventilateurs. Sachant que le Cybertek en embarque déjà 12. Il s'agit d'une tour offrant une très grande flexibilité de montage pour vous permettre d'avoir un PC gaming totalement unique. Et unique c'est aussi ce qui caractérise ce modèle Cybertek Ultimate, au prix de 5299 €.

Le PC Ultime

Pour alimenter tout ça, il faut quelque chose de très costaud et c'est pourquoi l'entreprise française a fait le choix de l'alimentation Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 850W Gold qui mêle esthétique et performance, puisqu'en plus d'être ultra silencieuse, elle prend en charge la synchronisation RVB avec les cartes mères RVB compatibles d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock.

Pour calmer les ardeurs de cette puissante configuration, on y trouve évidemment un watercooling made in Thermaltake à savoir ici un custom conçu pour l'Ultimate garantissant basse température et silence ainsi que de puissants ventilateurs Riing Trio 12 RGB pour gérer le flux d'air du boitier de manière optimale.

Plus qu'un simple PC de jeux, le Cybertek regroupe donc ce qui se fait de mieux en termes de gaming et représente une machine 4K-Ready et même 8K-Ready optimale assurant une fluidité totale et absolue dans n'importe quel jeu, même le plus gourmand.

Avec l'Ultimate vous êtes déjà dans le futur !

En bref !

Une configuration 8K ready surpuissante avec ce qui se fait de mieux en termes de composants

surpuissante avec ce qui se fait de mieux en termes de composants Un boiter ultra-modulable Thermaltake Core-P8 avec emplacements PCI-E rotatifs et support pour des ventilateurs de 120 ou 140 mm

Thermaltake Core-P8 avec emplacements PCI-E rotatifs et support pour des ventilateurs de 120 ou 140 mm Un système de watercooling efficace et silencieux pour une température toujours au top

pour une température toujours au top Le Thermaltake Core-P8 est à 5299 €

