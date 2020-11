PS5 : Le mode Repos ferait planter la console et corromprait des sauvegardes, Insomniac réagit

Le lancement d'une nouvelle console ne se fait généralement pas sans douleur, avec des bugs et autres pannes qui apparaissent une fois que le grand public commence à mettre la main sur les machines. Et malheureusement pour elle, il apparaît que la PS5 n'a pas échappé à cette "tradition."

La PlayStation 5 est disponible dans sept territoires, dont les États-Unis, depuis le 12 novembre dernier. Cela a laissé le temps de voir apparaître sur les réseaux sociaux les premiers rapports de bugs. Celui dont il est question aujourd'hui, et dont se sont plaints un certain nombre de joueurs nord-américains (dont des journalistes et YouTubeurs), concerne le mode Repos de la PS5, destiné à relancer plus rapidement la machine.

D'après les personnes concernées, laisser la console en mode Repos peut actuellement provoquer divers problèmes, allant du plantage de la console à l'effaçage de sauvegardes, lorsque le joueur cherche à la remettre en route. Dans certains cas, ce bug peut également nécessiter que l'utilisateur reconstruise la base de données de la PS5.

À première vue, il semblait que ce problème touche principalement les joueurs de Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Mais différents cas évoqués sur les réseaux sociaux montrent que des titres comme Godfall ou Demon's Souls sont également concernés. Contacté à ce sujet par un twittos, James Stevenson, community director chez Insomniac Games, a confirmé que son studio travaille à la résolution de ce problème (ainsi que d'autres rencontrés par les joueurs) :

Yes, overall they are low occurrence, but we are aware of some issues, particularly around rest mode and the team is working on fixes for the issues cropping up the most.