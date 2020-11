Xbox Series X|S : Les ruptures de stock parties pour durer jusqu'au printemps

La Next-Gen est, pour beaucoup, une histoire de patience. La conjoncture sanitaire fait que les consoles de Sony et Microsoft ont bien du mal à être produites et acheminées comme elles le devraient. Chez Xbox, on a conscience du problème et on le dit.

Vous avez manqué les précommandes de la Xbox Series X et, depuis le jour de son lancement, n'êtes toujours pas parvenus à mettre la main dessus - hésitant presque à l'acquérir à un tarif plus élevé pratiqué par certains revendeurs profitant de la situation ? Sachez que, pour 2020, cela va rester très compliqué.

Tim Stuart, directeur financier de Xbox a, la semaine dernière, durant la Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference, expliqué que les problèmes de stocks ne seraient pas résolus avant l'année prochaine. Lorsqu'il a été interrogé sur la façon dont la firme de Redmond allait répondre à la demande, il répond :

On souhaite évidemment avoir une offre pour répondre à l'énorme demande. Je pense que ce que nous avons constaté au cours de la dernière génération et ce vers quoi nous nous dirigeons est une explosion du jeu vidéo. C'est une industrie de 200 milliards de dollars par an. Et donc les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, peu importe, sont des joueurs. Et cela conduit à cette demande, que nous apprécions.



Du point de vue de l'offre, vous avez tout à fait raison. Pour le deuxième trimestre, nous avons donné des indications lors de notre dernier appel de résultats d'une zone dans laquelle nous serons. Et nous serons franchement dans cette zone parce que nous connaissons le profil de l'offre que nous proposons. Je pense que nous continuerons à voir des pénuries d'approvisionnement à l'approche du trimestre suivant les vacances d'hiver, donc le troisième trimestre de Microsoft, le premier du calendrier . Et puis, lorsque nous arriverons au quatrième trimestre, toute notre chaîne d'approvisionnement continuera de tourner à plein régime à l'approche des mois précédent l'été.



Et c'est là que le profil de l'offre répondra au profil de la demande. Vous serez en dehors d'une fenêtre de vacances. Nous aurons le démarrage de l'approvisionnement au cours des prochains des quatre, cinq, six mois. Et c'est à ce moment que je m'attends à voir vraiment ce profil de demande commencer à être satisfait, ce qui sera vraiment, vraiment génial.

Pas rassurant pour les fêtes de fin d'année, donc. Passé ce lancement qualifié d'historique par le constructeur, il ne faudrait pas s'attendre à ce que tous ceux qui désirent ardemment être équipés d'une Xbox Series X ou S ne puissent l'être avant avril prochain.

Côté PS5, le problème est sensiblement identique. Les précommandes, lancées de manière anarchique, ont pris tout le monde de cours. Et avant la sortie officielle en Europe, ce jeudi 19 novembre, beaucoup ne savent pas s'ils seront servis ou non. Amazon et d'autres revendeurs ont tenu à préciser qu'il serait possible de la commander le jour J. Mais notre petit doigt nous dit que ça risque d'être très, très compliqué et que, là aussi, il vaut mieux respirer un bon coup et viser, à défaut de la lune, 2021. Ou alors être célèbre. Et riche. Les amis.

