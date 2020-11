Bourbon : Un jeu qui vous emmène à l'Assemblée Nationale... avec des chats

Il n'y a pas que la Next-Gen et les blockbusters de fin d'année dans la vie. Il y a aussi la France. Grâce à une expérience gratuite disponible depuis peu, vous allez être en mesure de comprendre que le jeu vidéo pour vous apprendre les rouages de notre pouvoir législatif.

Bourbon est un visual novel dans lequel vous incarnez une députée fraichement débarquée à l'Assemblée Nationale. Disponible en téléchargement (au prix que vous souhaitez mettre) à cette adresse, ce projet est le travail de Valentine Serino, conseillère en communication qui connaît bien le Palais Bourbon, puisqu'elle a elle-même été collaboratrice parlementaire. Mention importante que vous avez pu remarquer dans le titre de cet article : oui, les personnages sont des félins.

La cinquième, c'est foutu

Dans cette expérience textuelle bercée de douces sonorités jazzy, vous allez d'abord être la petite nouvelle découvrant, en plus de son bureau, les dessous de la République. Vous ferez connaissance avec les différentes strates de la représentation de votre parti et des collègues plus ou moins sérieux. Comme dans la vraie vie d'un élu de notre beau pays, il sera question de naviguer entre vos convictions, la ligne de votre courant et vos ambitions personnelles. Il vous faudra faire des choix qui influeront sur des jauges d'efficacité, popularité et influence. Et comme le dit le jeu en début de partie :

Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé, tout lien avec des faits réels ne seraient pas totalement fortuits...

Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout si vous souhaitez apprendre en vous amusant un peu.