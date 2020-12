Xbox Series X|S : La nouvelle mise à jour détaille son contenu, de la personnalisation au programme

Voilà désormais 22 jours calendaires que la Xbox Series a sonné le coup d'envoi de la nouvelle génération. Les early adopters désormais habitués à leur nouvel écosystème vont ainsi pouvoir profiter d'une première mise à jour conséquente de l'OS de la console, mais ils ne seront pas les seuls.

Soucieux d'unifier sous une même bannière les joueurs de plusieurs générations, et c'est ainsi que l'énorme mise à jour du mois de novembre concernera donc les possesseurs de Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series S et Xbox Series X. Rien que ça.

Des badges pour la ligue

La liste détaillée des fonctionnalités listées sur le site officiel américain insiste sur les nouveaux fonds d'écran dynamiques qui permettent grâce à la présence de six nouvelles options de personnaliser l'écran d'accueil à sa guise, comme l'aurait si bien expliqué le regretté Jean Rochefort.

Les esthètes que vous êtes sans doute seront également ravis d'apprendre l'ajout d'une icône précisant la compatibilité automatique d'un titre de leur ludothèque avec l'affichage HDR cher à notre petit Poufy, histoire de profiter dans les meilleures conditions de vos titres current-gen sur une machine payée rubis sur l'ongle.

Dans le même ordre d'idée, un badge "X|S" viendra distinguer les titres pleinement optimisés pour la nouvelle gamme de consoles américaines, parmi lesquels figurent les récents Yakuza : Like A Dragon, Assassin's Creed Valhalla ou encore le superbe Ori and the Will of the Wisps.

Et parmi les nouveautés les plus pratiques en ces temps de semi-confinement, les joueurs les plus pressés pourront désormais pré-installer les jeux "à venir" du Xbox Game Pass, et ainsi en profiter dès leur première microseconde de disponibilité, ou tout simplement s'épargner l'attente qui résulte d'un téléchargement en Province.