SOUL de Disney / Pixar montre sa bande annonce en français, rendez-vous sur Disney+

Il était temps de découvrir, en ce samedi 14 novembre 2020, la la bande annonce en version française du tout nouveau film d'animation des studios Pixar sur Disney+ dès le 25 décembre, un certain SOUL.

Si quelques privilégiés ont eu la chance de voir en avant-première le prochain film des studios Disney / Pixar, prévu pour cette fin d'année, exceptionnellement en streaming sur Disney+, confinement et COVID-19 oblige, SOUL sera à n'en pas douter à ne pas rater le soir du réveillon de Noel, soit une bonne excuse pour veiller et se faire plaisir.

Le pitch est d'ailleurs on ne peut plus alléchant, selon mon humble avis :

SOUL vous embarque avec Joe Gardner (Voix de Omar Sy), 22 (Voix de Camille Cottin) et Vendelune (Voix de Ramzy Bedia) dans une aventure unique, bouleversante et surprenante entre la ville de New York et le « Grand Avant ». Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin l'opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le « Grand Avant » - un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, caractère et spécificité avant d'être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d'esprit, qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l'existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la vie.

Selon les spécialistes, les larmes vont couler à flot... Pour ma part, j'attends de voir, mais il est vrai que la bande annonce ci-dessus donne sacrément envie.

Rappelons que SOUL est réalisé par Pete Docter, (Oscarisé pour VICE-VERSA et LÀ-HAUT), coréalisé par Kemp Powers (scénariste de ONE NIGHT IN MIAMI) et produit par Dana Murray (nommée à l'Oscar pour le court métrage Pixar « Lou »), le film des Studios Pixar SOUL sera disponible sur Disney+ dès le 25 décembre.