Blood Bowl 3 annonce sa Bêta fermée

La troisième version vidéoludique du jeu de football américain fantasy de Games Workshop, annoncée en mai 2019 et aperçue en août dernier, semble se rapprocher dangereusement. Lancez les dés, vous pourriez bien y jouer début 2021.

NACON et Cyanide ont annoncé que Blood Bowl III entrera en phase de Bêta fermée en début d'année prochaine. Voilà, c'est tout. Aucune date précise, rien sur le contenu, et rien sur les modalités. Ou presque.

On apprend que les joueurs qui précommanderont la nouvelle édition du célèbre et très chronophage jeu de plateau - intitulée Second Season Edition, avec quelques retouches au niveau des règles - chez Games Workshop bénéficieront d'un code Steam pour y accéder.

L'accès à la bêta fermée de Blood Bowl 3 sera possible de plusieurs façons. En plus des précommandes du jeu de plateau, d'autres moyens d'accès seront révélés ultérieurement, avec des précisions sur les dates et plus d'informations sur le contenu.

Vous voilà alertés. On rappelle que Blood Bowl III sera la digne suite des jeux de stratégie sportifs édités par Focus Home Interactive. Il y sera toujours question de faire s'affronter des équipes de différentes races de l'univers Warhammer sur un terrain de football où il n'y a guère de limites à la violence, tous les coups étant permis tant que l'arbitre ne voit rien. Au lancement, le jeu proposera 12 teams, des modes Campagne et Multi et un des outils de personnalisation plus évolués. Et Jim et Bob aux commentaires ? Naturellement.

Blood Bowl III est attendu pour 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.