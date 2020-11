PS5 : Travis Scott unboxe la console et présente ses habits et accessoires de mode

Le nouveau partenaire créatif de PlayStation, qui avait créé l'événement en début d'année dans Fortnite, est de retour dans un court-métrage servant à rappeler qu'il y a des baskets et fringues PS5 qui vous attendent.

Une nouvelle vidéo est apparue sur la chaîne de Travis Scott. On y voit d'abord le rappeur américain s'amuser tel un Michel Polnareff des grands jours dans le désert avec la PS5 et quelques-uns de ses jeux révélés cette année, de Spider-Man Miles Morales à Astro's Playroom. Puis il accueille deux jeunes américains dans un camion (?) et leur offre tranquillement console tant convoitée, avant d'avoir droit à un mini-concert de James Blake et un hommage à Pop Smoke, artiste assassiné en début d'année 2020.

Ouverture de la boutique

Tout ceci vous redirige, sans que vous vous en doutiez, vers la boutique de la marque Cactus Jack, où l'on peut dénicher des T-shirts, hoodies, vestes doudounes, pantalons, posters rappelant la collaboration entre l'homme et PlayStation.

La page en question donne également accès à un concours par tirage au sort, réservé aux seuls résidents majeurs américains : il s'agit de renseigner, avant la fin de ce vendredi 13 novembre, les informations habituelles et prier pour être l'heureux gagnant d'une paire de Nike Dunk Low Cactus Jack X PlayStation avec leur swoosh inversé. Et on se doute qu'il ne devrait pas y en avoir un stock important. Une fois encore.