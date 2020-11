Cyberpunk 2077 : Un nouveau Night City Wire la semaine prochaine

Dans moins d'un mois, à condition qu'un quatrième report n'intervienne pas, Cyberpunk 2077 sera disponible. Avant de nous laisser nous aventurer dans les rues malfamées de Night City, CD Projekt RED prépare une nouvelle émission.

Attention, cet article ne concerne pas un produit dérivé ou un nouveau partenariat avec un équipementier ou constructeur automobile. Le cinquième Night City Wire de Cyberpunk 2077 démarrera le jeudi 19 novembre à 18h00. Il sera une fois de plus à suivre sur la chaîne Twitch de CD Projekt RED.

Le détail de tout ce qui sera présenté, parce qu'il semble rester des éléments encore inconnus après les quatre premiers épisodes de cette série d'émissions animées par la très sympathique patronne de la communication au Royaume-Uni, Hollie Bennett, est même donné.

