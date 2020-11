Collection PlayStation Plus : Les jeux "gratuits" peuvent être joués sur PS4

La PlayStation 5, sortie ce jeudi 12 novembre dans plusieurs régions du monde et prévue pour chez nous pour le 19, propose d'entrée de jeu un atout de taille aux abonnés PlayStation Plus : une vingtaine de jeux PS4, et des très bons, à récupérer gratuitement. Mais avec les stocks limités de PS5, peut-on déjà en profiter sur l'ancienne génération ?

À voir aussi : Notre TEST PS5 : Premiers jours avec la console Next-Gen de Sony, on vous dit TOUT (ou presque)

Même si on comprendra mal pourquoi quelqu'un qui possède une PS5 aurait envie de revenir sur PS4 pour lancer des jeux qui y tourneront moins bien, cette question, GameSpot se l'est posée. Et la réponse a le mérite d'être claire : si vous avez activé les jeux offerts de la Collection PlayStation Plus avec votre compte sur PS5, vous pourrez les installer et les lancer sur votre PS4.

Utile... en attendant

Pour tout vous dire, plusieurs membres de la rédaction de Gameblog ne possédant pas de PlayStation 5, ayant loupé les précommandes et ne se faisant pas de d'espoir quant à une disponibilité de la console avant plusieurs semaines, voire mois, ont déjà ajouté leur compte sur la seule et unique console Next-Gen de Sony de la rédaction. Et ils ont déjà ajouté la totalité de la Collection PlayStation Plus, dont ils pourront profiter tant qu'ils resteront abonné PS Plus. La séance de rattrapage sur leur PS4 est donc possible.

Si quelqu'un de votre entourage peut vous accorder grand maximum 10 minutes avec sa PS5, alors vous pourrez ajouter ces titres à votre bibliothèque, y jouer sur PS4 et, plus tard, quand vous serez passé à la nouvelle génération continuer dans de meilleurs conditions avec vos sauvegardes, comme vous le saviez déjà.

La PS5 est prévue pour le 19 novembre chez nous. Des commandes devraient être proposées en ligne le Jour J chez la plupart des revendeurs. Bon courage.