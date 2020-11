L'AEW de Kenny Omega et Yuke's annoncent un jeu par le réalisateur de Def Jam Vendetta

Une grande partie des joueurs qui s'intéressent sérieusement aux jeux de catch depuis longtemps s'accorde à dire que l'on a jamais fait mieux que les titres développés par feu AKI Corp. sur Nintendo 64. Pour les besoins de son premier jeu sur consoles, AEW a fait appel à une des personnalité derrière ces titres.

All Elite Wrestling (AEW), fédération américaine de catch en pleine ascension, n'a jamais caché son intention de proposer des jeux vidéo à sa gloire. Au sein de son roster se trouvent de nombreux joueurs dont Kenny Omega (dont nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises), et ce dernier accorde une haute importance à la qualité des jeux de catch.

Après plus d'un an de teasing, AEW a dévoilé son premier jeu à paraître sur consoles de nouvelles génération et leurs grandes soeurs au cours d'un stream animé par ce même Kenny Omega. La présentation de ce nouveau titre, dont le développement est à un stade peu avancé, a été faite par l'intermédiaire d'une première bande-annonce dans laquelle il est possible de voir des versions clairement cartoonesques de Kenny Omega, Chris Jericho et Hikaru Shida.

Du talent dans les coulisses

Outre l'existence de ce jeu, les nouvelles réellement surprenantes contenues dans cette annonce concernent l'identité des personnes impliquées dans le développement du jeu. Ce premier jeu console AEW est en effet l'oeuvre de Yuke's, le studio japonais qui s'est occupé des jeux WWE du tout premier Smackdown sur PSOne jusqu'à WWE 2K19.

Et plus surprenant encore, AEW a confié la réalisation de ce jeu à une personnalité qui a fait les grandes heures du jeu vidéo de catch. En effet, Kenny Omega a révélé avoir recruté Hideyuki "Geta" Iwashita pour qu'il collabore avec Yuke's sur la création de cette nouvelle licence. Si ce nom ne vous dit rien, il a pourtant fait les belles heures du jeu de catch. En effet, Hideyuki Iwashita a réalisé des titres comme WWF No Mercy (considéré par beaucoup comme le meilleur jeu vidéo de catch de tous les temps, Virtual Pro Wrestling ou encore Def Jam Vendetta.

Si le style graphique choisi pour le jeu ne fait pas l'unanimité, l'implication de "Geta-san" dans le projet a de quoi interpeler les fans de jeux de catch. Et pour ce qui est de Yuke's, vu que le studio se disait bridé par 2K et la WWE, il sera intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire si carte blanche lui est donnée. À l'heure où sont écrites ces lignes, le jeu AEW n'a pas encore de date de sortie annoncée.

Que vous inspire cette annonce ? Avez-vous confiance en ce projet ? Vous intéresse-t-il ? Pensez-vous que la magie des jeux de catch d'AKI sur Nintendo 64 peut-être retrouvée ?