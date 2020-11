Le Grand Festival Gaming, un événement 100% dématérialisé du 18 au 22 novembre

Si bon nombre de festivals plus ou moins célèbres du jeu vidéo ont bien été obligés d'opérer une mue dématérialisée en cette drôle d'année covidée, d'autres saisissent la balle au bond, et profitent de cette nouvelle tendance pour directement s'inviter chez vous. Et la politesse alors ?

C'est le cas du tout premier Grand Festival Gaming, un événement en ligne, donc, qui déroulera du 18 au 22 novembre prochain ses conférences et autres Masterclass via une chaîne Twitch qui laisse encore planer une trop grande part de mystère, et ce malgré sa mention sur le site officiel de l'événement, qui, soyons honnêtes, semble pour le moment plus soucieuse de mettre en avant ses nombreux partenaires (oui on le sait, il en faut pour la viabilité d'un projet de ce genre).

Y'a du monde dans la place

Chaque journée de ce Festival sera centrée sur un thème précis, comme l'arrivée de la 5G ou l'amélioration des performances des joueurs professionnels.

Voici le programme officiel des festivités, qui n'a pas peur d'en faire des caisses avec la novlangue chère à nos dirigeants :

Le cycle de conférences, lui, débutera mercredi par une découverte des technologies du futur , notamment sur la façon dont l'intelligence artificielle façonne l'univers du jeu vidéo et ce que l'on peut espérer pour le futur de l'industrie, mais aussi sur les bénéfices d'une connectivité maximum (5G, Wifi 6) pour une latence minimum. George Woo et Troy Severson (Intel) et Craig Levine (ESL) reviendront sur leurs 20 années de collaboration et sur comment la technologie a fait évoluer le jeu vidéo.

Jeudi, rendez-vous pour le big bang de l'esport avec la présentation annuelle du baromètre du secteur par Nicolas Besombes de France Esport. S'en suivra un focus sur les travaux de structuration du secteur, avec le député Denis Masséglia, Chloé Borie (Direction Générale des Entreprises), Stéphan Euthine (France Esports) et Maxime Rocheux (Caisse des Dépôts et Consignations). Enfin, la question des nouveaux modèles de monétisation sera abordée avec Julien Villedieu (SNJV) et Thomas Gavache (Good Game Management).

La place du social dans le gaming sera au programme vendredi, avec un sujet sur les jeux vidéos et l'apprentissage, avec Romain Liblau (MagicMakers), Emmanuel Freund (PowerZ) et Nordine Ghachi (DOWiNO) ; mais aussi du gaming comme vecteur d'inclusion avec Vincent Blanchard (Silver Geek) ; et enfin de la place des femmes dans le gaming et l'eSport avec Mathieu Lacrouts (Hurrah Group) et Servane Fischer (Women In Games).

La journée de samedi fera le lien entre gaming, sport et santé, notamment au temps de la Covid-19. Des sportifs de haut niveau et des gamers reconnus, dont Kayane, échangeront autour de leurs pratiques respectives pour qu'entraînement rime avec performance. Enfin, le cycle se clôturera dimanche sur les opportunités de carrières dans le jeu vidéo avec la présentation du référentiel des métiers par Julien Villedieu (SNJV), puis des conférences sur les opportunités pour lancer son business ou faire carrière avec les interventions de Kayane, Domingo, Bertrand Perrin (Level 256) et Matthieu Dallon (Trust eSport), et enfin le témoignage de professionnels comme Stéphanie Harvey (Counter Logic Gaming) et Thierry Noël (Ubisoft), ainsi que la grande finale du Challenge Startups.

Pour découvrir les détails et modalités des tournois organisés sur Fortnite et Valorant, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée, et suite les demi-finales qui verront s'affronter les villes de Lyon, Marseille, Tours et Paris pour des cash prizes de 8000 et 10000 euros.