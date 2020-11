XIII : Microids s'excuse et promet des corrections

Sorti officiellement ce mardi 10 novembre, le "remake" de XIII réalisé par PlayMagic sous la houlette de Microids n'a pour ainsi dire pas convaincu les joueurs qui s'y sont essayé. Le développeur et l'éditeur ont tenu à réagir.

À voir aussi : Medal of Honor Above and Beyond rend hommage aux vétérans de la Seconde Guerre Mondiale

Notre TEST de XIII paru ce jeudi 12 novembre vous le disait : le XIII nouveau est très loin du souvenir que l'original a laissé dans les esprits. Trop loin. Nous en sommes tristes. Vous en êtes tristes. Personne n'est heureux. J'en connais qui ont même pleuré et ont failli jeter tous leurs équipements vidéoludiques par la fenêtre.

Microids et PlayMagic ont eu connaissance des retours majoritairement calamiteux et ont décidé de répondre, en agitant le drapeau de la crise sanitaire :

Bonjour à toutes et à tous,



Après plusieurs années de développement, le remake de XIII attendu par de nombreux joueurs et fans de la version originale est sorti ce mardi 10 novembre. L'enthousiasme de la communauté a cependant rapidement laissé place à de nombreuses critiques et une certaine déception. Nous avons bien reçu tous vos commentaires et vos remarques à ce propos.



Nous tenons en premier lieu à vous adresser nos plus sincères excuses concernant les problèmes techniques dont souffre actuellement le jeu. En l'état, la qualité du jeu n'est pas à la hauteur des attentes des joueurs ainsi que de nos standards et nous en sommes conscients. La situation due au coronavirus a indéniablement impacté la production du jeu à plusieurs niveaux. Passer nos équipes en télétravail a rajouté des retards imprévisibles que ce soit dans le développement du jeu et dans tout le processus d'assurance qualité. Le département Q/A (Quality Assurance) a été particulièrement impacté, puisque les phases de tests ont été retardées à plusieurs reprises. Ces contraintes de développement ont ainsi affecté la qualité du jeu à sa sortie. Nous pensions pouvoir proposer un patch Day One (mise à jour) au lancement, voire avant la date de sortie du jeu, corrigeant l'ensemble des problèmes que vous avez notés et dont nous avions conscience, mais la production de ce patch prend plus de temps que prévu.



Les équipes de PlayMagic travaillent d'arrache-pied pour résoudre tous les problèmes identifiés. Ainsi, le jeu bénéficiera d'un suivi régulier via plusieurs mises à jour prévues lors des prochains jours et des prochaines semaines afin de garantir l'expérience optimale que nous avons toujours visée. Un premier patch sera déployé prochainement afin de corriger les problèmes les plus urgents et les plus gênants, notamment la correction de nombreux bugs qui altéraient l'expérience de jeu (contrôles, performances, collisions, bugs d'affichage et de son). Pour vous tenir informés des prochains ajouts et correctifs, rendez-vous à cette adresse : https://www.microids.com/xiii-patch-notes/



Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de tous les retours que vous nous avez adressés et à vous assurer que nous lisons tous vos commentaires avec attention, afin de remonter tous les problèmes techniques aux équipes de développement. Ainsi, vous pouvez nous transmettre tous vos retours et questions en contactant l'adresse : [email protected]



Enfin, nous vous communiquerons prochainement une feuille de route détaillée concernant les futurs ajouts de contenus gratuits de XIII, comme l'ajout de nouvelles, armes, skins, niveaux et modes pour le multijoueur local.



Votre satisfaction étant notre priorité, nous restons à l'écoute de vos retours et avons hâte de travailler de concert avec vous pour délivrer la meilleure expérience de XIII possible.



Les équipes de Microids et PlayMagic

L'affaire est prise au sérieux et a des chances de mobiliser les développeurs un certain temps pour redresser une barre très tordue. On sera plus moins étonné de voir que du contenu à long terme est bien prévu, notamment pour renforcer le multijoueur.

Dans ce monde d'instantanéité, de besoin d'avoir tout immédiatement, les joueurs déjà échaudés auront-ils l'envie de patienter, de donner une seconde chance ? Rien n'est moins sûr. Mais si XIII, disponible sur PC, PS4 et Xbox One, peut se souvenir ne serait-ce qu'un peu qu'il a été un grand jeu, c'est déjà ça.