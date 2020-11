Marvel's Spider-Man Miles Morales PS5 tisse sa toile à la Fnac !

C'est une toute nouvelle aventure dans l'univers Marvel qui arrive avec Spider-Man : Miles Morales sur PS5, déjà disponible à la Fnac ! Après un excellent épisode sur PS4, Spider-Man revient donc pour de nouvelles aventures sur la dernière console de Sony, avec un univers encore plus riche et surtout un tout nouveau héros.

Cet article est un contenu sponsorisé

Dans Spider-Man Miles Morales, Peter Parker laisse en effet sa place au jeune Miles Morales pour défendre les rues de New York de nouvelles menaces qui planent sur la cité, dont on imagine évidemment les évènements pénibles à venir. Marvel's Spider-Man : Miles Morales PS5 est une formidable extension du volet "d'origine" et sort même renforcé par son nouveau moteur et son tout nouveau terrain d'expression. A tel point qu'il en devient une formidable vitrine pour la PS5 et saura sans aucun doute (re)convaincre les amoureux du premier épisode, grâce à sa bande-son, sa fraîcheur, ses bonnes idées ainsi que la fluidité et la grande finesse de ses graphismes.

Miles Morales vit ainsi une double vie, s'ajustant à son nouveau chez-lui tout en suivant les traces de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Mais quand une féroce lutte de pouvoir menace de détruire sa nouvelle vie, le héros en devenir réalise qu'avec "de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités", selon la formule consacrée.

Pour sauver tout le New York de Marvel, Miles doit reprendre le flambeau de Spider-Man et devenir un véritable héros !

La PS5 a u service d'un monde riche et ouvert

Marvel's Spider-Man Miles Morales, disponible à la Fnac disposera de nouveaux pouvoirs pour ainsi devenir un homme-araignée unique. Grâce au DualSense, la toute nouvelle manette de la PS5, vous allez pouvoir ressentir la tension sur chacun de vos mouvements et actions grâce au retour tactile (haptique) des gâchettes ! Sensations garanties.

Pour encore plus de confort, le tout récent disque dur SSD de la PlayStation 5 va permettre à ce Marvel's Spider-Man Miles Morales de proposer une ville de New York encore plus détaillée et riche en contenus avec un accès instantané. Adieu les temps de chargement infinis qui cassaient le rythme de vos exploits ! Désormais virevolter entre les immeubles se fera avec vitesse et fluidité sans aucune coupure dans l'action !