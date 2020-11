Deathloop : Une date de sortie printanière pour le prochain jeu d'Arkane (MAJ)

Malgré le récent (et coûteux) rachat de la société Zenimax par Microsoft, qui faisait ainsi tomber dans sa besace un certain Bethesda, les prochaines productions de l'éditeur seront tout de même exclusives à la console de Sony, à commencer par le très français Deathloop.

[Mise à jour du 12 novembre 2020 à 19h15 : Bethesda a confirmé la sortie de Deathloop sur PS5 et PC pour le 21 mai 2021.]

Un temps attendu pour la fin de l'année 2020, le prochain jeu (ô combien attendu par votre serviteur) d'Arkane Lyon avait annoncé cet été son report à 2021, notamment à cause d'un célèbre virus couronné, et du télétravail qu'il a ensuite imposé, ralentissant de facto le développement.

C'est loopé !

Et si nous sommes toujours officiellement sans nouvelles de ce FPS où deux tueurs que tout oppose se retrouvent coincés dans une boucle temporelle, le PlayStation Store néo-zélandais vient de faire preuve d'un peu de zèle en annonçant la sortie du jeu pour le 20 mai 2021, rien que ça.

La fiche du jeu dévoile au passage le contenu de l'édition Deluxe, qui inclus pour 149,95 dollars locaux (environ 87 euros, sans doute arrondis à 89,99) trois armes supplémentaires aux noms loufoques : le Transar Trencher, l'Eat The Rich Trivunal, et le .44 Karat Fourpounder, ainsi que deux skins pour les tueurs Colt et Julianna, d'un buff, ainsi qu'un extrait de la bande-son au format numérique. Et parce que rien n'est trop beau pour récupérer le gros lot, les joueurs qui précommanderont Deathloop sur PS5 profiteront en sus d'une arme tout ce qu'il y a de plus exclusive : la Royal Protector Machete, d'un skin et d'un buff supplémentaire. Quelle vie.

Il ne nous reste donc plus qu'à attendre une confirmation en bonne et due forme, pour voir si Deathloop, prévu sur PC et PS5 avant d'arriver sur "d'autres consoles" sortira bien le 20 mai 2021.