Assassin's Creed Valhalla : Ubisoft salue un lancement plus réussi que celui d'Odyssey

Il était attendu, on s'en doutait. Mais, en cette année particulière faite de COVID-19 et d'agendas surchargés, on ignorait à quel point les joueurs seraient prêts à réceptionner Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft vient justement d'en parler et ça va là, là.

À voir aussi : TEST d'Assassin's Creed Valhalla (Xbox Series X) : Le saut de la foi, nouvelle génération ?

Assassin's Creed Valhalla s'est lancé ce mardi 10 novembre sur Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Stadia. Et Ubisoft s'est montré rapidement satisfait, ce jeudi 12 novembre, après avoir fait les comptes. Sans donner le moindre chiffre, la société française explique que l'aventure d'Eivor a fait bien mieux que celle de Kassandra et Alexios.

De nombreux joueurs du monde entier ont commencé leur aventure en tant qu'Eivor, alors que la base de joueurs du premier jour de Valhalla a plus que doublé par rapport à celle d'Assassin's Creed Odyssey. De plus, le jeu a surpassé tous les autres titres Ubisoft en termes d'audience le jour du lancement sur Twitch et YouTube.

Voilà qui peut redonner du baume au coeur à l'entreprise d'Yves Guillemot, ballotée depuis quelques mois par des accusations et révélations concernant son management dans différents studios et départements. Le PDG a d'ailleurs ajouté un commentaire :

Nous sommes honorés par l'accueil des joueurs et extrêmement fiers de ce que nos équipes ont accompli avec Assassin's Creed Valhalla, qui s'appuie sur le succès incroyable de ses prédécesseurs. Dans le contexte du COVID-19, lancer Assassin's Creed Valhalla sur pas moins de sept plateformes est une réalisation incroyable pour toutes les équipes impliquées dans le monde. Nous sommes ravis d'accueillir les joueurs sur Xbox Series X | S et PlayStation 5 avec un jeu qui libère la puissance des nouvelles machines. Cela ouvre la voie à période de vacances de fin d'année passionnante, avec Assassin's Creed Valhalla qui sera l'un des plus grands succès de cette saison.

À noter, enfin, que suite à cette annonce, l'action d'Ubisoft a grimpé de 3,5%. Tout baigne ?