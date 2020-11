Apple réduira sa commission sur l'App Store

À l'heure où l'on cherche les gros chiffres pour démontrer l'efficacité d'un vaccin, les développeurs et éditeurs passant certains écosystèmes cherche à faire dégonfler les pourcentages. La marque à la pomme

Voilà des mois qu'Epic Games et Apple se chiffonnent avec, pour raison, la commission de 30% exigée par la firme de Cupertino pour les entreprises passant par l'App Store. L'affaire passera devant la cour en mai prochain. Mais avant cela, un pas vient d'être fait.

À compter du 1er janvier 2021, Apple mettra en place un nouveau programme baptisé App Store Small Business, qui verra la commission perçue réduite à 15% pour les développeurs dont les revenus n'excèdent pas le million de dollars sur une année. Cela concernera les applications payantes et les achats in-app. Il faudra aux développeurs postuler et rester éligible au programme, donc ne pas trop gagner, pour rester intégré.

TIm Cook, le PDG d'Apple, a commenté :

Les petites entreprises sont la colonne vertébrale de notre économie mondiale et le coeur battant de l'innovation et des opportunités dans les communautés du monde entier. Nous lançons ce programme pour aider les propriétaires de petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l'App Store, et pour créer le type d'applications de qualité que nos clients adorent. L'App Store a été un moteur de croissance économique pas comme les autres, créant des millions de nouveaux emplois et une voie vers l'entrepreneuriat accessible à toute personne ayant une bonne idée. Notre nouveau programme poursuit ces progrès en aidant les développeurs à financer leurs petites entreprises, à prendre des risques sur de nouvelles idées, à élargir leurs équipes et à continuer à créer des applications qui enrichissent la vie des gens.

Si Epic, qui s'est érigé comme le défenseur de tous les développeurs, n'est pas concerné, on imagine qu'une majorité de petites structures et d'indépendants seront heureux de la nouvelle. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent le succès. Et rejoignent la compagnie de Tim Sweeney dans son combat.

