Metal Gear : Open Bionics et Konami lancent le bras bionique Venom Snake

On pensait la page Metal Gear tournée définitivement avec Metal Gear Solid V : The Phantom Pain et le départ du créateur de la série de chez Konami. Mais le nom n'est pas mort et il permet même de rêver

Open Bionics et Konami se sont associés pour proposer un bras bionique Venom Snake, tiré de Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Ce design s'intègre au dispositif Hero Arm, dont la technologie permet à des personnes amputées de l'avant-bras de profiter d'une main prothétique polydigitale et multiprise. Le dispositif conçu par impression 3D, facile à installer, léger, plus accessible que ses concurrents financièrement parlant, est fabriqué sur mesure.

Like a Big Boss

Pour illustrer cette annonce, les deux sociétés ont choisi de mettre en avant Daniel Melville, un britannique de 29 vivant à Reading. Né sans main droite, il porte le Hero Arm depuis depuis trois ans, et il a été choisi pour être le premier propriétaire du bras du héros de MGS V.

C'est incroyable. C'est tout ce que j'ai toujours voulu d'un bras bionique. Je suis un joueur passionné et j'aime tellement Metal Gear Solid et avoir le bras de Snake dans la vraie vie est tout simplement fou.

Si parmi vous quelqu'un est intéressé par un Hero Arm ou ce modèle, il faut contacter Open Bionics sur son site. Le design Venom Snake peut être acheté à cette adresse.

On se souvient qu'en 2016, Open Bionics, basé à Bristol, s'était associé à Eidos Montréal dans la création de prothèses inspirées du design de Deus Ex : Human Revolution et Mankind Divided. Permettre à des fans d'allier l'utile à l'agréable de cette façon, Big Boss aurait sûrement approuvé. Juste, si on peut ne pas dévier vers Barret de Final Fantasy VII.