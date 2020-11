XIII : Le Remake se lance dans un trailer qui ressuscite le jeu local en écran splitté

En 1984, William Vance et Jean Van Hamme entamait les aventures ô combiens alambiquées d'un amnésique à la tempe blanchâtre. Déclinées en jeu vidéo par Ubisoft en 2003, le mystérieux XIII nous revient aujourd'hui dans un Remake toujours aussi cell-shadé.

Appelez le Jake Shelton, Steve Rowland, Jason Fly ou El Cascador : l'amnésique le plus célèbre et le plus chanceux de la bande dessinée belge est de retour. Malheureusement pour le brun ténébreux, la vie n'est pas des plus faciles : en plus d'avoir perdu la mémoire, il se retrouve bien vite accusé du meurtre du président William Sheridan, un sacré handicap pour se balader en toute quiétude. N'essayez pas ça chez vous.

Pas ce soir, j'ai mal à la tête

Le studio PlayMagic a été chargé de dépoussiérer l'aventure de 2003, pour offrir à XIII, au major Jones et au père Carrington une seconde chance, et peut-être poursuivre le récit au-delà du cinquième album, comme nous vous en faisions part lors de notre premier contact avec le jeu à l'occasion de la Gamescom 2019.

Héritier d'un temps jadis où il n'était pas encore si courant de s'affronter en ligne, XIII profite à fond du privilège dû à son âge pour dégainer avec cette bande-annonce de sortie un mode multijoueur local à l'ancienne, qui permettra à 4 tueurs recherchés de s'affronter en local et en écran splitté, comme nous le découvrons à quelques secondes du clap de fin. Quelle classe.

Si vous pourrez retrouver l'homme à abattre dès demain, le 10 novembre donc, sur PC, PS4 et Xbox One, il faudra patienter jusqu'en 2021 pour en profiter, oui mais sur Switch.